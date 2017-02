amazinGRACE® goes Hollywood

Annette Müller stellt ihre Heilmethode in der bewegenden Filmdoku "THE CURE" vor – Produzentin ist Sharon Stone

Los Angeles/Frabertsham (HumanNews.de) – “THE CURE” ist eine weltumfassende Dokumentation über Medizin, Gesundheit, Ernährung und Umwelt von Regisseur Emmanuel Itier und Produzentin Sharon Stone.

Emmanuel Itier’s neuer Dokumentarfilm “THE CURE” – Healing The Mind And The Body / Eine Reise zur Heilung des Geistes und des Körpers – zeigt die globale Suche nach dauerhaften Heilungen von den Pandemien, AIDS, Krebs und anderen unheilbaren Krankheiten. Es wird auch die Frage der Ernährung und der flächendeckenden Gesundheitsversorgung der Weltbevölkerung beleuchtet.

Dieser Dokumentarfilm dient der Information und Bildung, klärt über Geschehnisse und Sachlagen auf. Er hilft uns dabei Dinge, die um uns herum geschehen, im Zusammenhang zu verstehen und zeigt Möglichkeiten auf für positive Änderungen, die wir als Einzelne und Gemeinschaft unternehmen können. Es geht darum, wie wir uns selbst heilen und als gesunde Individuen alt werden.

In “THE CURE”, kommt neben Deepak Chopra, Barbara Marx Hubbard, Sandra Ingerman, auch Annette Müller, Gründerin und Leiterin des Heilzentrums San Esprit, zu Wort. Tatsächlich wurde ein nicht unwesentlicher Teil der Aufnahmen in ihrer Klinik im Chiemgau gedreht. Mehrere ausgebildete amazinGRACE® Practitioner kommen zu Wort und berichten von den erstaunlichen Erfolgen, die sie mit dieser Methode erzielt haben und demonstrieren, wie sie angewendet wird.

“THE CURE” ist aktuell in der Post-Production und jeder ist eingeladen, Sponsor zu werden und damit den Film engagiert in die Welt zu tragen.

Alle Menschen, die sich angesprochen fühlen und teilhaben wollen, können sich bei diesem Projekt mit einem Geldbetrag schon ab 500 USD als Ko-Produzenten engagieren. Sie werden dafür im Abspann des Films zusammen mit Sharon Stone gelistet.





Aufruf: Komm mit an Bord!

Mach mit und werde ein Teil von "THE CURE" – Healing The Body and Healing Mind / Eine Reise zur Heilung des Körpers und Gesundung des Geistes.

Mit deiner Unterstützung schon ab 500 USD wirst du im Abspann des Filmes als Ko-Produzent gelistet. Du erhältst auch eine vom Regisseur Emmanuel Itier signierte DVD des Films. Außerdem bekommst du einen Gutschein für eine amazinGRACE® Heilsitzung im Wert von 150 Euro.

Die Chance, Sharon Stone zu treffen:

Möchtest du mehr als 1.000 USD geben, dann wird deine DVD auch von Sharon Stone persönlich bei einem privaten Treffen mit ihr signiert, wenn sie im Herbst 2017 den Film zusammen mit dem Regisseur Emmanuel Itier auf den Heilertagen im Chiemgau präsentiert.

Hier mitmachen:

http://www.123contactform.com/form-2041958/The-Cure-Sponsorship-Form



Annette Müller über das Film-Projekt:

https://youtu.be/r6cbd6E6JFw



Der Regisseur und die Produzentin:

Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Filmemacher Emmanuel Itier ist auch hierzulande kein unbekannter : Emmanuel Itier zeigte im Verlauf des Festivals DO UT DES® letztes Jahr im Chiemgau zwei seiner Dokumentationen: THE INVOCATION, mit Deepak Chopra, Erzbischof Desmond Tutu, dem Dalai Lama und Oliver Stone. In seinem Film FEMME werden 100 Frauen auf der ganzen Welt interviewt.

Diese Dokumentationen wurden alle von der Schauspielerin und Aktivistin Sharon Stone produziert. Ihre Filme haben über 40 Preise gewonnen.

Die Film-Produktionsfirma von Emmanuel Itier:

http://www.wonderlandentgroup.com/film-credits/

Emmanuel Itier zu Gast bei Annette Müller https://youtu.be/vorvXGrtrIU

Annette Müller‘s Heilerschule ÉCOLE SAN ESPRIT und

Die erste stationäre Klink für Geistiges Heilen

www.San-Esprit.de

Annette Müller bringt als Heilerin und Ausbilderin Schulmedizin und alternative Heilmethoden zusammen.

Es gelingt Ihr mit sachlicher Betrachtungsweise, verbunden mit spirituellen Ansätzen und Klarheit, die Zusammenarbeit von Schulmedizin und alternativen Heilmethoden nachhaltig zu fördern. So ist sie auf dem besten Wege, einer Renaissance alten Wissens den Boden zu bereiten und die Vorurteile gegenüber alternativen Heilmethoden zu minimieren.

Als Netzwerkerin bündelt Annette Müller weltweit Kooperationspartner aus dem Gesundheitswesen und findet mit ihnen zusammen ständig neue Möglichkeiten, aus Visionen Taten zu machen. Mittlerweile bildet sie rund um den Globus aus.

Ihre Bücher u.a. „amazinGRACE® – Die neue Dimension der Heilung“ und „Ich geh den Weg der Wunder“ sind deshalb schon in mehreren Sprachen erhältlich.

www.AnnetteMüller.de

amazinGRACE®

ist eine ganz besonders kraftvolle und sensationelle Form des Energetisch Geistigen Heilens (Geistheilung). Es ist eine verblüffende Methode, bei der sich schnell sichtbare Heilerfolge erzielen lassen. Man kann förmlich zusehen, wie sich Zustände positiv verändern können. Geistheiler (spiritual healer) ergreifen jede Chance auf Heilung – möge sie noch so klein erscheinen.

amazinGRACE® - frei übersetzt -

Gnade, die in Erstaunen versetzt

Über amazinGRACE®

- frei zitiert -

amazinGRACE® ist wahre Geistheilung in beweisbarer Form, die sich in kürzester Zeit und ohne Manipulation am Körper des Menschen merkbar vollzieht. Weltweit ist bis heute keine andere Heilmethode bekannt, die dazu imstande ist, die hierdurch erreichbaren, bahnbrechenden Ergebnisse zu erzielen.

In Fernost und USA entdeckt und in Deutschland weiterentwickelt arbeitet amazinGRACE® auf einer komplett anderen Ebene als alle anderen existierenden Heilansätze. Damit sind wir Geistheiler (spiritual healer) in der Lage, diese schier unglaublichen Veränderungen zu bewirken.

amazinGRACE® die stärkste existierende Kraft, die Urkraft des Universums, aus der alles entstand und alles entsteht. Diese Kraft beginnt immer an der Basis der menschlichen Existenz zu wirken – dort wo sie am nötigsten gebraucht wird.

amazinGRACE® ist eine einzigartige Ressource, die sämtliche Heiltechniken verstärkt und dadurch uns energetisch arbeitenden Heiler befähigt, verblüffende Wunder zu bewirken. Durch diese spirituelle Kraft wird eine allumfassende Wirkung erreicht, die auch nicht vor schweren oder als unheilbar diagnostizierten Krankheiten haltmacht. Körperliche Schmerzen und chronische Krankheiten können verschwinden. Innere Organe bewegen sich an ihren Platz zurück und schmerzhafte Glieder werden wieder beweglicher und können beschwerdefrei sein und bleiben. Durch den wiederhergestellten freien Fluss lösen sich sogar hartnäckige, zerstörerische Denk- und Verhaltensmuster. Auch ist es möglich, durch immer wiederkehrende amazinGRACE® Impulsgaben Menschen von schweren emotionalen Störungen wie Depressionen und Zwangshandlungen zu befreien."

© Zitat aus SAN ESPRIT

