Anderer Umgang mit Krebs

Ein natürlicher Weg jenseits der Angst

Berlin (HumanNews.de) - Was wir tun, zeigt nicht nur, was wir denken. Es zeigt auch, ob unser Denken frei oder von Ängsten beherrscht ist, weil wir etwas als bedrohlich erleben. Und die Gefahr erscheint oft größer, wenn ihre Bedrohlichkeit einen wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Doch wem nützt der Versuch, Wissenschaft und angstbestimmtes Denken gegeneinander auszuspielen? Einer gewinnorientierten Angstindustrie. Was wissenschaftlich geprüft werden soll, muss gedacht und beobachtbar sein. Geprüft wird, ob der Gedanke richtig ist. Das wurde und wird in der Heilkunde wegen des permanenten Handlungsbedarfs und individueller Faktoren immer auch empirisch getan. Und oft wird im Nachhinein wissenschaftlich bestätigt, was zuvor verteufelt wurde. Die großartigen Ergebnisse der Fasten- und Ernährungsforschung, aber auch Statistiken sprechen für sich. Entscheiden Sie selbst, wie Sie denken und welchen Weg Sie gehen wollen. Der hier gezeigte kann freimütig betreten werden.

Die unbefriedigende Gesamtsituation des bestehenden Krankheitssystems ist für Viele Grund genug, nach anderen Wegen Ausschau zu halten, derer es inzwischen erstaunlich und verwirrend viele gibt. Deshalb hat Momo Stern zwei herausgegriffen, die zwar nicht als spektakuläre Wundermittel gelten, dafür aber empirisch vielfach beachtliche Ergebnisse zeigen: Die Trinkfastenkur nach Rudolf Breuß und die anthroposophische Misteltherapie. Beide Therapieformen können und wollen zwar keine Heilung garantieren, aber den Verlauf – auch in aussichtslosen Fällen – oftmals erheblich humanisieren. Allein dieser Faktor ist für Viele ein gewichtiger Entscheidungsgrund.

Momo Stern: Anderer Umgang mit Krebs. Ein Praxis-Büchlein für Soforteinsteiger, die andere Wege gehen wollen (Einführung in die Breuß-Kur und die Mistel-Therapie). Freimut & Selbst, Heilwege, ISBN 978-3-7418-9587-6, Taschenformat, 12,80 €.

Über den Autor

Momo Stern (Jahrgang 1951) war Jahrzehnte lang unter seinem bürgerlichen Namen als Wissenschaftsautor im Bereich der Kunstgeschichte tätig, während er sich zugleich mit Fragen der Gesundheit und der Heilkunde befasste, die heute zunehmend Interesse finden.

Über den Verlag

Freimut & Selbst wurde 1996 in Berlin als Verlag gegründet, der für ein freies Geistesleben steht und nicht der Welt des Kassenschlagers dient. Am 31. März 2010 wurde das alte Unternehmen zugunsten einer freien, gleichnamigen Gemeinschaft aufgelöst, in der nun jeder Autor Selbstverleger ist

www.freimutselbst.de





