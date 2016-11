APP der Woche No15

Smartphone-App ~Headspace



Berlin (HumanNews.de) - Die Grundlagen der Meditation und Achtsamkeit mit Take10, der kostenlosen Einführungsreihe von Headspace, anwenden lernen. Mit 10 Sitzungen von jeweils 10 Minuten lernen Sie, wie Sie Ihren Geist für ein glücklicheres, gesünderes Leben trainieren.

Der Erfinder, Andy Puddicombe, ist mit 22 Jahren in ein buddhistisches Kloster im Himalaya eingetreten, um Meditieren zu lernen. Zehn Jahre später stellte er sich wieder der Realität und begann nach und nach damit das Projekt Headspace zu entwickeln. Das Ziel von Headspace ist es uns beizubringen, den gegenwärtigen Moment zu schätzen.

Das lässt sich laut Andy schon mit zehn Minuten Meditation pro Tag erreichen, denn um optimal zu funktionieren, braucht unser Gehirn zwischendurch einfach mal eine Pause. Lernen nichts zu tun ist gerade in unserer hektischen Zeit, in der wir bei jeder Gelegenheit Mails und Nachrichten am PC oder Smartphone checken, eine große Herausforderung.

Obwohl wir alle wissen wie wichtig unser Kopf für uns ist, kümmern wir uns erschreckend wenig um den Geist. Wir sind oft so abgelenkt und beschäftigt damit, über Geräte mit der Welt zu kommunizieren, dass wir ganz vergessen darin zu leben. Zusätzlich „leiden“ wir oft darunter, dass unser Geist ziellos umherstreift und unsere Gedanken wahllos herumspringen.

Laut einem Harvard-Paper passiert dies übrigens 47 Prozent der Zeit – also verbringen wir fast die Hälfte unseres Lebens mit wahllosem und sprunghaftem Denken.

Mit Meditation können wir jedoch lernen achtsamer und im Moment anwesend zu sein und Headspace ist eine tolle Hilfe das zu lernen. Denn bei Meditation geht es nicht darum die Gedanken zu stoppen oder krampfhaft zu fokussieren, sondern mit einem entspannten Geist die Gefühle und Gedanken distanziert zu beobachten.

Kostenlos, englisch / kostenpflichtiges Abo für weitere Meditationen

Download Android - und IOS

Pressekontakt:

HumanNews ado WunderbarMedia UG

Frank M. Schenker

Ackerstr. 20

10115 Berlin

Telefon: 030 - 60 98 49 01 94

E-Mail: HumanNews@WunderbarMedia.de

Homepage: http://www.HumanNews.de