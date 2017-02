Bist Du in Kontakt mit Deiner Zukunft?

Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ein Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk.



Essen (HumanNews.de) - "Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ein Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk." ~Ina Deter

Laut buddhistischen Lehren ist die Gegenwart die einzige Zeit, in der wir handeln können.

Allerdings hat dieses Handeln sowie auch schon das Denken Einfluss auf unsere Zukunft. Es ereignet sich etwas in der Zukunft, weil wir in der Gegenwart etwas bestimmtes tun oder denken. Das wird Karma genannt – das Gesetz von Ursache und Wirkung.

Nun ist es so, dass wir heute aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus Entscheidungen treffen, die dann wieder in der Zukunft Ergebnisse bringen. Je nach unseren vergangenen Erfahrungen fällt das Ereignis in der Zukunft aus.

Wenn wir glauben, dass wir eine glückliche Vergangenheit hatten, geht unser Denken und auch unser Unterbewusstsein davon aus, dass auch die Zukunft glücklich sein wird und arbeitet darauf hin, dass genau das geschieht. Wenn wir in der Vergangenheit unglücklich waren, und wir nichts daraus gelernt haben, steuern wir auf eine unglückliche Zukunft zu.

Glücklicherweise können wir heute aus vielen Quellen der Weisheit der ganzen Welt schöpfen und damit unser Leben beleuchten. Wir haben schamanische Methoden zur Verfügung, das Wissen des Ayurveda, chinesiche Weisheiten und vieles mehr. Hinzu kommen die Erkenntnisse der modernen Psychologie.

Mit all diesen Werkzeugen können wir unsere Vergangenheit anschauen – und heilen – so dass wir in der Gegenwart Kontakt zu unserer Zukunft aufnehmen können, um diese auf eine Weise zu gestalten, die uns glücklich macht.

Auch dazu gibt es viele Möglichkeiten, wie z.B. NLP, Meditation und die verschiedenen Werkzeuge zur Wunscherfüllung.

Im NLP gibt es beispielsweise „Futur Pace“. Dabei gehen wir gedanklich einen Schritt in die Zukunft, um uns auf Situationen vorzubereiten, die uns Angst machen oder uns verunsichern. Dadurch „spielen“ wir zukünftige Situationen durch und können sie dadurch leichter meistern.

Eine andere Möglichkeit ist, sich in allen Einzelheiten vorzustellen, wie eine glückliche Zukunft aussehen wird. Wenn wir ein solches Szenario aufschreiben oder auch aufmalen oder eine Kollage herstellen, werden wir oft verwundert sein, wie genau sich diese Bilder tatsächlich in der Zukunft verwirklichen.

Jeder, der dabei Unterstützung möchte, kann die Gründerin Ursula Podeswa hier kontaktieren: http://gluecks-reiki.de/contact-healing/

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

