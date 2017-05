Bist Du in Kontakt mit der Natur?

Wie die Natur Dir helfen kann

Essen (HumanNews.de) - Wir sitzen immer mehr in Häusern. Wir fahren im Auto zur Arbeit. Wir bringen unsere Kinder im Auto zum Kindergarten oder zur Schule. Wir fliegen mit dem Flugzeug in den Urlaub. Wir sind höchstens mal am Wochenende draußen in der Natur.

Glück haben die Menschen mit einem Garten, denn es ist nicht nur ein Gerücht, dass Gartenarbeit glücklich und gesund macht. Eine Studie der britischen Universität Bristol zeigt: Bestimmte Bodenbakterien wirken auf die gleiche Weise wie Antidepressiva. Außerdem stärkt der Kontakt mit den Bakterien im Boden unser Immunsystem – wir werden also nicht so schnell krank.

Es gibt somit also die grobstoffliche Ebene, die uns stärkt, aber auch die feinstoffliche Ebene tut uns gut.

Schon die hawaiianischen Schamanen gingen davon aus, dass die Natur belebt ist. Wenn wir uns also mit den Wesen in der Natur beschäftigen, mit den Blumen, Sträuchern oder Bäumen, mit den Flüssen und Seen, den Tälern und Bergen, dann werden wir von diesen Energien, sie werden auch Devas oder Hüter genannt, unterstützt.

Was kannst Du nun tun, um stärker in heilsamem Kontakt mit der Natur zu sein?

Es kann schon helfen, wenn Du Dich mehr in der Natur aufhältst. Mach‘ doch mal wieder einen Waldspaziergang und höre dem Zwitschern der Vögel zu. Vielleicht hast Du einen Garten oder Balkon, auf dem Du Dich mit der Aufzucht von Pflanzen beschäftigen kannst.

Oder Du hast ein Haustier. Dann weißt Du, wie heilsam auch dieser Kontakt sein kann. Haustiere merken, wenn es ihren Menschen schlecht geht und sind dann für sie da. Und wenn Du Dich mit Tierkommunikation beschäftigt hast, weißt Du, dass es ganz leicht ist, einen Kontakt herzustellen.

Eine weitere gute Möglichkeit ist die schamanische Arbeit. Damit kannst Du ganz Kontakt mit der feinstofflichen Welt und den Naturwesen aufnehmen. Auch hier kann Dir Reiki helfen, einen solchen Kontakt herzustellen, um die Segnungen der Natur für Dich zu nutzen und auch damit die Welt ein Stück weit zu heilen.

Wenn Du gern Begleitung bei Deinem Kontakt mit der Natur hättest, kannst Du mich gern kontaktieren. Weitere Informationen dazu findest Du hier: www.gluecklich-coachen.de

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

