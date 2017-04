Der Quantensprung in Deinem Leben mit Reconnective Healing®

Vortragsreihe mit dem anerkannten Heiler Eric Pearl in Pullach (München), Leipzig und Linz



Dr. Eric Pearl aus Los Angeles, Begründer von Reconnective Healing, ist eine der erfolgreichsten und charismatischsten Persönlichkeiten in der Welt der energetischen Gesundheitsfürsorge. Er spricht vor den Vereinten Nationen und tritt in zahlreichen TV-Sendungen auf. Top-Medien wie die New York Times und der Nachrichtensender CNN berichten über ihn. Sein internationaler Bestseller „The Reconnection: Heile andere, heile dich selbst“ ist in 39 Sprachen erschienen.

Nun kommt er im Mai 2017 für drei Vorträge nach Deutschland und Österreich, und zwar am 14. Mai nach Leipzig, am 16. Mai nach Pullach bei München und am 22. Mai nach Linz. Diese Vortragsreihe des Reconnection-Verbandes e.V. stellt den Reconnective Healing Gründer live mit deutscher Übersetzung vor. Hier kann man ihn über seine Bücher hinaus einmal persönlich erleben und – wer möchte – im Anschluss die eigene Ausgabe signieren lassen.

Diese Abende bieten einen Einblick in die Geschichte, die Philosophie und Hintergründe dieser Arbeit – die übrigens kinderleicht zu erlernen ist – sowie eine tiefgehende Erkundung dessen, was Heilung wirklich bedeutet. In der Quantenphysik ist bereits erwiesen, dass wir Menschen als wesentlicher Bestandteil eines weiten, zeitlosen Universums existieren, in dem alles miteinander verbunden ist. Reconnective Healing ist eine Manifestation dieses neuen Bewusstseins. Allumfassende Frequenzen aus Energie, Licht und Information, die uns erlauben, Harmonie und Balance in unserem Leben wieder herzustellen. Wissenschaftliche Aspekte und Live-Demonstrationen schließen die Veranstaltung ab.

Eric Pearls Weg der „Rückverbindung“ zum eigenen Potenzial durch Reconnective Healing vermittelt Heilung und Lebensfortschritt im umfassenden Sinne und setzt auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Viele begeisterte Klienten berichten über ihre Rückkehr zum inneren Gleichgewicht und ihrer eigenen Mitte, aber auch über erstaunliche Heilungserfolge bei Krebs, Epilepsie und Zerebralparese. Mehr als 100.000 Praktizierende in Krankenhäusern, Arzt- und Privatpraxen arbeiten heute erfolgreich mit dem energetischen Heilansatz von Eric Pearl.

Ein Erfolg, der Wissenschaftler und Ärzte vor Rätsel stellt: Verschiedene Studien der Universitäten Harvard, Yale und Stanford haben bereits die in Reconnective Healing-Sitzungen gemessenen Energien erforscht, die nachgewiesenermaßen das Immunsystem anregen.

Reconnective Healing trifft den Nerv der heutigen Zeit: den Wunsch nach mehr Harmonie und mehr Lebensqualität. Ist es tatsächlich möglich, auf so einfache Weise die Selbstheilungskräfte anzuregen?

Pressekonferenz und Exklusiv-Interview in Pullach

Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck und sprechen Sie mit Eric Pearl! Erleben Sie Reconnective Healing in einer Live-Demonstration.

Mittwoch, 17. Mai 2017

11.00-13.00 Uhr

in Pullach bei München, genauer Ort wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Einladung zum Vortragsabend

Dienstag, 16. Mai 2017

19:00 Uhr

im Bürgerhaus Pullach

Heilmannstraße 2

82049 Pullach im Isartal

Lernen Sie nicht nur Eric Pearl persönlich kennen, sondern auch die aktive und begeisterte Praktizierenden-Gemeinschaft, denn an diesem Abend werden viele Mitglieder des Reconnection-Verbandes anwesend sein, die bereits erfolgreich mit Reconnective Healing arbeiten.

Bitte teilen Sie uns per E-Mail mit, ob Sie an dem Vortragsabend und/oder der Pressekonferenz teilnehmen oder ein Exklusiv-Interview an diesem Tag führen möchten, damit wir einen Termin für Sie einplanen können. Wir freuen uns auf Sie!

Auch in Leipzig und Linz besteht neben dem Besuch des Vortrages die Möglichkeit für ein Interview. Bitte sprechen Sie uns an.

Weitere Pressetexte und Pressefotos erhalten Sie zum Download auf unserer Internetseite:

https://www.reconnection-verband.eu/medien/pressebereich

Offizielle Website von Eric Pearl:

www.thereconnection.com

Pressekontakt:

Reconnection Verband e.V.

Gabriele Bressem





Telefon: +49 (0)163 – 90 56 351

E-Mail: info@reconnection-verband.de

Homepage: http://www.reconnection-verband.eu