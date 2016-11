Der Winter kann kommen

Entspannen in einem Orientalischen Rosen-Bad





Ludwigsfelde (HumanNews.de) - Nach dem Entblättern ab in die Wanne...und wenn die getrockneten Rosenblüten dann im warmen Wasser ihr unvergleichlich volles Aroma verbreiten, ist das Home-SPA perfekt. In Rosen baden - eine Reminiszenz an die Farben und Düfte des Sommers.

Und ein Versprechen: unwirtliche Winter-Monate verlieren jetzt ihren Schrecken! Statt dessen Wärme, Entspannung und Erholung für Körper und Seele. Ein sinnliches Zwei-Komponenten-Badeerlebnis. Denn nicht zu vergessen: die pflegende und hautstraffende Wirkung der Badekristalle tut noch ein weiteres – aus einem anstrengenden Arbeitstag in der dunklen Jahreszeit wird letztendlich ein Bade-EventHighlight.

Anwendung: Pro Vollbad eine Handvoll Badekristalle und Rosenblätter einfach in das einlaufende Badewasser geben.

Die perfekte Wassertemperatur liegt bei 36-38 Grad Celsius.

450g Badekristalle Rose kosten um die 6 Euro bei Ottoman

Willkommen in der Welt von 1001 Nacht

Die Ottoman Spa- und Wellness Produkte sind eine einzigartige Sammlung an stilvollen und seltenen Beauty-, Lifestyle- und Livingprodukten.

Wir möchten Ihnen mit unseren Produkten einen Teil der geschichtsträchtigen orientalischen Kultur näher bringen und Ihnen die Wärme und Gastlichkeit der Orients weitergeben.

Unsere Produkte spiegeln die reichhaltige kulturelle Prägung des Orients wieder.

#Rosen #Baden #Badesalz #Entspannen #Gesundheit

Pressekontakt:

Ottoman GmbH

Marketing

Potsdamer Str. 33

14974 Ludwigsfelde

Telefon: 03378 - 51 09 624

E-Mail: info@Ottoman1881.de

Homepage: http://www.Ottoman1881.de