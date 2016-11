Die unsichtbaren Stimmungsaufheller

Natürliche oder künstlich erzeugte Elektrizität kann das menschliche Wohlbefinden positiv beeinflussen





Murnau (HumanNews.de) - Seit über einhundert Jahren erforschen Wissenschaftler die medizinische Wirkung der Elektrizität auf den menschlichen Organismus. "Der Happiness-Effekt" von Dr. Earl Mindell erzählt die faszinierende Geschichte hinter der Entwicklung und dem Einsatz von negativen Ionen.





Belebende Kraft aus der Natur

Zwar bietet die Pharmaindustrie allen, die unter gesundheitlichen Beschwerden leiden, eine Riesenauswahl an Pillen an, aber leider sind die meisten dieser Arzneimittel teuer und mit möglicherweise gefährlichen Nebenwirkungen verbunden. Dagegen gibt es eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, die ein Gefühl des Wohlbefindens vermittelt, die belebt, den Schlaf verbessert, Allergien lindert, die Konzentrationsfähigkeit erhöht und sogar die Stimmung hebt.

Es bedurfte der Vorstellungskraft des genialen Ingenieurs Nikola Tesla (1856 – 1953) und seiner Nachfolger, um die physikalische Kraft der negativen Ionen und den Einfluss der Elektrizität auf die Natur und sämtliche Lebewesen verstehen zu lernen. Der US-amerikanische Gesundheitsexperte