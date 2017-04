Düsseldorf ist die Beauty-Metropole in Deutschland

Fachmesse BEAUTY am letzten Märzwochenende

Düsseldorf (HumanNews.de) - Vom 31. März bis 2. April 2017 steht das erste Märzwochenende in Düsseldorf ganz im Zeichen der Schönheit: Zum 32. Mal findet die BEAUTY DÜSSELDORF, die internationale Leitmesse für Kosmetik, Nail, Fuss, Wellness und Spa statt. 1.500 Aussteller und Marken machen die BEAUTY zum wichtigsten Branchentermin des Jahres, bei dem über 55.000 Fachbesucher erwartet werden.

Die Messe BEAUTY DÜSSELDORF (Beauty International) ist die internationale Leitmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness und Spa. Rund 1.500 nationale und internationale Aussteller und Marken zeigen auf der Beauty Messe Düsseldorf ein vielfältiges, übersichtlich gegliedertes Angebot aus den Themenbereichen Kosmetik, Nail, Fuß und Wellness und bieten so den Experten aus aller Welt einen umfassenden Marktüberblick. Sinnvoll ergänzt wird die Ausstellung der BEAUTY DÜSSELDORF durch ein praxisorientiertes Workshop- und Fachprogramm und weitere Programmpunkte an den Branchentreffpunkten und am Meeting Point.

Anlässlich der BEAUTY DÜSSELDORF 2017 präsentierte das Team des Momentum Spa Düsseldorf mit der Live-Vorführung einer Gesichts- und einer Körperbehandlung sowie einer Maniküre/Pediküre die beliebtesten Beauty-Treatments. Siehe Foto.

