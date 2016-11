GLÜCKSrezepte TO GO

Gesund und glücklich durch den Hamburger Winter mit der Lebensfreude Messe



Lübeck (HumanNews.de) – Was tun, wenn der Tag zu kurz, die Sonne zu wenig und der Stress zu hoch ist? Wie dem Winterblues entfliehen? Anregungen, Tipps und Mitmachaktionen zur Aktivierung der Glückshormone und Selbstheilungskräfte gibt es vom 18. – 20. November auf der Lebensfreude Herbstmesse in Hamburg-Schnelsen. Die bekannte Mitmachmesse lädt mit über 100 Ausstellern und 130 Vorträgen und Events zum rundum Glücklich sein ein. Die Besucher erfahren wie sie beim Mitmach - Yoga mit dem indischen Yogaexperten Dinesh Kashikar, köstliches Veggie-Food, einer Shiatsu - oder Körpermassage und Naturheilkunde das eigene Wohl- und Lebensglück stärken – weit über den Winter hinaus.

Gibt es in über 130 Vorträgen, Mitmach-Workshops und veganen Show Cooking-Events (Probieren inklusive), die den Messebesuchern zeigen, wie sie im Alltag entschleunigen, entspannen und genießen können.

Bekannte Autoren behandeln in ihren Workshops Themen wie „Tierkommunikation – was Tiere uns zeigen wollen, „Gesichtslesen lernen – nie mehr Missverständnisse“, Abhängigkeiten erkennen und lösen und endlich auch mal „nein“ sagen können oder mit Ho’oponopono inneren Frieden finden mit Manfred Mohr.

Für musikalische Glücksgefühle sorgen Matrasängerin Janin Devi, Gongmeister Jens Zygar und Multiinstumentalist Christopher Amrhein, die die Besucher auf eine Reise zauberhafter Klänge nehmen. Wer das Musizieren selber ausprobieren und erleben möchte, ist zur gemeinsamen Trommelpower herzlich eingeladen.





Neuheiten in diesem Herbst:

Der Autorentreff: bekannte Autoren hautnah erleben, etwas über ihre Inspiration erfahren, sich austauschen, über Inhalte diskutieren und Bücher persönlich signieren lassen

Präsentation der Weltneuheit RollArt – die gesunde Faszien-Massage-Rollkur für Mensch und Tier.

Lebensfreude Messe HAMBURG

Wann: 18. - 20. November 2016, Freitag: 13 - 19 Uhr, Samstag: 10 - 19 Uhr, Sonntag: 10 - 18 Uhr

Wo: Messehalle Hamburg-Schnelsen, Modering 1a, 22457 Hamburg

Eintrittspreise: Freitag: 12 €/erm. 10 €, Samstag + Sonntag: je 14 €/erm. 12 €Messepass für alle 3 Tage: 25 EUR,

Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener: kostenfrei

Lebensfreude Messen: Glücklich in jeder Beziehung mit Yoga, Naturheilkunde, Veggi Food & Co! Wir möchten dazu beitragen, Sie glücklich zu machen. Das ist unsere Inspiration seit über 30 Jahren. Deshalb haben wir das Forum der Lebensfreude Messen für eine bewusste, gesunde, nachhaltige und glückliche Lebensweise ins Leben gerufen.

Zu finden sind die Lebensfreude Messen in Hamburg, Frankfurt a. M., Kiel und Lübeck. Im Jahr 2015 wurde das große Lebensfreude Festival in Travemünde geboren- Open Air direkt am Meer, welches nun erfolgreich jedes Jahr veranstaltet wird. Da Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, gibt es auch für jeden Bereich etwas zu entdecken.

Parallel zur Ausstellung finden Sie ein großes Seminar- und Vortragsprogramm statt wo Sie sich informieren aber auch ganz viel selbst mitmachen können. Denn nichts geht über eine gute Erfahrung. Jährlich können über 45.000 Besucher Gutes für die Gesundheit finden, vegetarisch schlemmen, einfach mal entspannen und sich rundum glücklich fühlen. Da Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, gibt es auch für jedem dieser Bereich etwas zu entdecken. Die Lebensfreude Themen sind weit gesteckt: Von gesunder Ernährung, über Yoga, Naturheilkunde und alternativen Heilmethoden, innovativen Produkte bis hin zu Entspannung, Meditation und Konzerten.

Pressekontakt:

Lebensfreude Messen

Christian Weers

Am Dreilingsberg 2a

23570 Lübeck-Travemünde

Telefon: 030/648 35 914

E-Mail: presse@lebensfreudemessen.de

Homepage: http://www.LebensfreudeMessen.de