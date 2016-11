In eigener Sache Nr 15

Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: Vegane Weihnachtsmärkte

:: Büffel gegen Pipeline

:: Gastwirt gegen Essensverschwendung

‏@optigruen

Großes Interesse für Expertenforum "Das genutzte Dach" in Wien durchgeführt #DieDachbegrüner





@enorm_magazin

Es gibt auch good News aus Nordamerika. #Ontario will #Nestlé stoppen, das Trinkwasser in Flaschen abzufüllen





@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Wir verwenden sie!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

