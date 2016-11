In eigener Sache Nr 16

:: Kein Aluminium! Kaffee braucht keine Kapseln! Petition: Rettet den Regenwald!





:: Finnland schafft die Schulfächer ab





:: Wunderbares Projekt: Around the World in 100 Bookshops

Alle Posts hier nachlesen http://www.fb.com/HumanNews

- und auf Twitter fiel uns auf:

Immer wieder zitieren wir ‏@enorm_magazin

Was wirklich im Leben zählt: Die Doku „Minimalism“ beleuchtet Gründe und Auswirkungen unseres Konsums

http://enorm-magazin.de/maximale-freiheit-durch-minimalismus

@Lohas_de

Auch viele Wirtschaftsbosse bestätigen die Entwicklungen: “Siemens-Chef plädiert für ein Grundeinkommen”

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sz-wirtschaftsgipfel-siemens-chef-plaediert-fuer-ein-grundeinkommen-1.3257958

@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Wir verwenden sie!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

