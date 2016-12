In eigener Sache Nr 18

Unterwegs in den Sozialen Medien



Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: Online Konferenz mit Equiano Intensio u.a.

:: Kinderarbeit auf Palm-Öl Plantagen

:: vegane Adventskalender

http://www.fb.com/HumanNews

- und auf Twitter fiel uns auf:

@enorm_magazin

Diese Pille will die Gesellschaft verändern – zumindest die der Menschen, die #Laktose nicht vertragen http://enorm-magazin.de/die-pille-davor

@natural_mag

Did you know that #seaweed is a #superfood? Check out our 3 reasons why you should be eating it http://buff.ly/2dUTc4t

@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ...

Wir nutzen #Ecosia!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

#Facebook, #twitter, #SanfteMedizin, #GeistSeele, #GesundeErnährung, #Umwelt, #Natur, #Naturkosmetik, #Umwelt, #Gesundheit, #Ernährung, #Klimaschutz

