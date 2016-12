In eigener Sache Nr 19 Weihnachten/Neujahr

:: Heizen mit Holz – wirklich eine Alternative ?

:: Erster Laden ohne Umverpackung in Braunschweig

:: Kann sich Hamburg komplett aus der Region ernähren

@planetorganicuk – hier gibt es ein KOSTENLOSES Exemplar deren exklusiven „Christmas-eBook: „Wie man die Feiertage überlebt!“ bit.ly/2d1w9mD -in Englisch.





@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Wir nutzen #Ecosia

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

Aus aktuellem Anlass möchten wir euch den folgenden Beitrag des Philosophen Christoph Quarch ans Herz legen:

„Das große Trotzdem: Lasst uns Weihnachten feiern: das Fest der Menschenliebe“

http://www.eco-world.de/scripts/basics/econews/basics.prg?a_no=32316

In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Start in ein friedliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2017.

Der nächste HumanNews-Newsletter erscheint am 10. Januar 2017

