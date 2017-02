In eigener Sache Nr 20

Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: hoffnungsvolle Wahrheit über die Fortschritte aus 2016 (Video von AVAAZ)

:: DVD „Intelligente Bäume“ – an-sehens-wert (Bericht aus dem TV)

:: Erderwärmung hat Auswirkungen auf den Golfstrom (Grafiken aus dem SPIEGEL)

:: Plastiktüten sind „OUT“ (Beispiel Rewe)

Pestizide im Schwarzen Tee: ZDF testet sechs Marken - fast alle fallen durch - Video fb.me/8q1nHAjOr

Nitratreiches Blattgemüse gilt bislang als problematisch. Doch der verfemte Inhaltsstoff hat auch... fb.me/7s9ke3HND

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

