In eigener Sache Nr 25

Unterwegs in den Sozialen Medien

Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: Für eine europäische Agrar-Wende.

:: Stromkunden lassen sich zu leicht täuschen.

:: Video – The Science Behind YOGA

:: Manuka Honig – das natürliche Antibiotika?! (engl.)





Alle Posts hier nachlesen www.fb.com/HumanNews

- und auf Twitter fiel uns auf:

@literaturschock

Auch indoor gibt es Luftverschmutzung. Und auch indoor funktioniert der #CityTree (mit anderen Pflanzen). #rp17 #rpLOL #InternetofPlants @mycitytree #CityTree #LoveOutLoud

@demeter_de

Öko-Bauern im Spannungsfeld Technik, Natur, praktischer/sozialer Organisation, Betrieb & Gesellschaft #LebendigeErde http://bit.ly/2qOekB8

@annika1061

Varoufakis: Warum das Grundeinkommen eine Notwendigkeit ist - VIDEO http://paper.li.ln.is/PPT86 by @acTVismMunich #varoufakis

@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Wir nutzen #Ecosia!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

