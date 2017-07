In eigener Sache Nr 28

Unterwegs in den Sozialen Medien

Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: Video als Facebook-Titelbild – wir promoten den Film „Tomorrow“

https://www.facebook.com/TomorrowDerFilm

:: Stromfresser Allerorten - lassen wir uns nicht täuschen !

:: LKW Wohnmobile in England

:: Kann Essen schlau machen

Alle Posts hier nachlesen http://www.fb.com/HumanNews

- und auf Twitter fiel uns auf:

@lisbethmcmoch Gewinnerin Marlene - 12 Monate https://youtu.be/CsSsLpeEZGs

#bedingungslosesgrundeinkommen #grundeinkommen #BGE

@scilogs Klimawandel und Hitzewellen

https://scilogs.spektrum.de/gedankenwerkstatt/klimawandel-und-hitzewellen/

@bund_net Heute: Merkel spricht sich klar für #Glyphosat aus. Gestern: Kalifornien stuft es als potentiell krebserregend ein. Daher: https://aktion.bund.net/europ%C3%A4ische-b%C3%BCrgerinitiative-gegen-glyphosat

@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Wir nutzen #Ecosia!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

#Facebook, #twitter, #SanfteMedizin, #GeistSeele, #GesundeErnährung, #Umwelt, #Natur, #Naturkosmetik, #Umwelt, #Gesundheit, #Ernährung, #Meeresschutz, #GesundesWohnen

