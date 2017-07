In eigener Sache Nr 29

Unterwegs in den Sozialen Medien





Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: Stiftung Warentest: Nur jedes dritte Mineralwasser ist gut

Und weiter: Leitungswasser ist meist besser als #Mineralwasser!

Dazu gleich passend

:: Refill: das darf sich in allen Städten weltweit etablieren #Leitungswasser

:: Bildband: Woodlands. Wälder haben etwas Meditatives, etwas Reinigendes findet der Fotograf Mat Hennek. amzn.to/2tIrOQW

- und auf Twitter fiel uns auf:

Einfach Leben‏ @Gabi_Raeggel

#Achtsamkeit und #Minimalismus - Ideal und Alltag ... https://goo.gl/emBYa7

Gesundheit n fitness‏ @bestehausmittel

Kennt Ihr schon die heilenden Kräfte von Brennnesseln? http://www.gesundheit-pflege.at/blog/detail/brennnessel-als-hausmittel

klimaretter.info‏ @wirklimaretter

Besser ohne Trump: Die Ankündigung des US-Präsidenten, künftig den Weltmarkt für – fossile – Energien dominieren zu wollen… http://ift.tt/2toWgMM

@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Jetzt über 2 Millionen Bäume gepflanzt! Auch wir nutzen #Ecosia!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

