In eigener Sache Nr 33

Unterwegs in den Sozialen Medien



Berlin/Cyberspace (HumanNews.de) - Letzte Woche bei uns auf Facebook und Twitter

:: GlobalCitizen.org: wir schauen hin und unternehmen etwas!

:: Die Zeit : *Fipronil* lässt Honigbienen sterben.

:: Kaffee: wo kommt er her – wunderbare Fotos via NaBu

Alle Posts hier nachlesen http://www.fb.com/HumanNews

- und auf Twitter fiel uns auf:

SlowFoodDeutschland‏ @Slowfood_de

#Ernährungssouveränität bedeutet Saatgutfreiheit: Warum es wichtig ist, dass wir uns für freies #Saatgut einsetzen https://t.co/oCPGEOJFhI

Demeter‏ @demeter_de

Welches Vanille #Eis schmeckt wirklich nach Vanille? Demeter führt die Liste beim großen Vanille Eis-Test @faznet an http://bit.ly/2vIJ218

KeinPlastik‏ @keinplastik_de

#Unverpackt #einkaufen bei Gram Malmö @grammalmotweets #zerowaste

@Ecosia ‏- die Suchmaschine, die Bäume pflanzt ... Jetzt über 2 Millionen Bäume gepflanzt! Auch wir nutzen #Ecosia!

"Good intentioned people are what the world wants, but well-informed good intentioned people are what the world needs" - perfectly said.

https://pbs.twimg.com/media/Cv2RivQVMAAuktv.jpg

Pressekontakt:

HumanNews.de ado WunderbarMedia UG

Frank M. Schenker

Ackerstrasse, 20/Q

10115 Berlin

Telefon: 017653072199

E-Mail: humannews@WunderbarMedia.de

Homepage: http://www.fb.com/HumanNews