Krebsrevolution: Der Kongress

Hoffnung für Krebspatienten

München/Mainz (HumanNews.de) - Jedes Jahr erhalten in Deutschland 450.000 Menschen die Diagnose "Sie haben Krebs!" - eine niederschmetternde Aussage, die viele mit der Aufgabe ihres bisherigen Lebens gleichsetzen oder gar als Todesurteil ansehen.

Mit seinem Buch und Kongress möchte Dr. Miguel Corty Ängste abbauen und den Betroffenen Mut machen, die Möglichkeiten einer speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Medizin auszuloten. Dabei scheut er nicht davor zurück, alteingefahrene Therapieformen infrage zu stellen und eine integrative Medizin zu propagieren, um jeweils den optimalen Heilungsweg zu finden.

Im Mittelpunkt der Behandlung steht ein internationales Projekt unterstützt durch das National Cancer Institute der USA, eine nebenwirkungsfreie und statistisch hochsignifikante Studie zur Heilung von Krebs: Die indische Arztfamilie Banerji entwickelte ein System, nach dem jeder Patient mit der gleichen Krebsart auch mit dem gleichen homöopathischen Mittel behandelt wird, dem sogenannten Banerji-Protokoll.

Revolutionäre Erkenntnisse aus der Nanotechnologie zur Wirkung hochverdünnter Substanzen und Erkenntnisse aus biologischen Heilverfahren runden das Bild einer revolutionär neuen Behandlungsform von Krebs ab. Das Ergebnis spricht für sich: Von 30.000 Patienten in den letzten 25 Jahren konnten die Banerjis gerade bei den aussichtsloseren Fällen deutlich mehr Patienten als geheilt entlassen oder einen Stillstand der Krankheit feststellen als jede andere bisher bekannte Behandlungsmethode. Damit ist eine neues Kapitel in der Krebstherapie eingeleitet!





Der Kongress in Mainz-Finthen am 14./15. September 2017, soll allen Therapeuten, die mit Krebskranken arbeiten zeigen, dass es einfache und sehr wirksame Methoden gibt jeden Patienten mit grösserem Erfolg zu behandeln als es Schulmedizin alleine tun kann. Die Banerjiprotokolle haben ihre Wirksamkeit schon in veilen Ländern bewiesen, sind aber in Deutschland leider noch sehr unbekannt. Es ist sicher eine Überraschung zu erkennen, dass der Aufbau eng mit Paracelsusmedizin und Signaturenlehre zusammenhängt.

Das Programm ist hier:

http://www.krebsrevolution.de/kongress_flyer.pdf

Die Referenten:

Dr. Prasanta Banerji - via Skype

Dr. Miguel Corty-Friedrich

Dr. Michaela Dane

HP Günther Köhle

Dr. Franz Enzmann

Dr. Siddharta Popat

Das Buch

"Die Krebsrevolution - Wege aus der Angst durch integrative Medizin"

von Dr. Miguel Corty-Friedrich

Mit Homöopathie, Nanomedizin und natürlichen Heilmethoden die Krankheit des Jahrhunderts heilen

272 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 18,99 € (D) /19,60 € (A)

Pressekontakt:

Europa Verlag GmbH & Co. KG

Barbara Stang

Theresienstr. 16

80333 München

Telefon: 0175 56 32 602

E-Mail: bs@europa-verlag.com

Homepage: http://www.Europa-Verlag.com