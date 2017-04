Leben im Jetzt

das aktuelle Tolle-Buch



München (HumanNews.de) - Gerade ist im Aquamarin-Verlag das neueste Buch von Christian Salvesen erschienen. Es ist eine Biografie und Darstellung der Lehre von Eckhart Tolle, der zu den bedeutendsten und bekanntesten spirituellen Lehrern unserer Zeit zählt. Bücher von ihm sind schon länger nicht erschienen. Umso wichtiger ist das Buch von Christian Salvesen. Zunächst wird dem Leser der Mensch und seine Botschaft nahegebracht, unter anderem durch die Beschreibung einige seiner live-Auftritte:„Der wahre Star dieses Abends ist kein Mensch, sondern das, worin alles ist: Stille, Präsenz, Bewusstsein.“ Im Vergleich mit anderen bekannten Mystikern und Lehrern wie Meister Eckhart, Jiddu Krishnamurti, Barry Long, Sri Aurobindo oder Ken Wilber wird die Einzigartigkeit und universale Weisheit dieser Lehre herausgearbeitet.

Salvesen: „Ich sehe in dem, was Eckhart Tolle sagt und wie er es sagt eine enorme Chance, dass sich noch sehr viel mehr Menschen für das öffnen, was er die „Dimension der Transzendenz“ nennt.“

Christian Salvesen, Magister der Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaften, arbeitet seit 1982 als freier Journalist und war Redakteur bei verschiedenen spirituellen Magazinen. Er ist Autor etlicher Bücher und Rundfunksendungen. Info: www.christian-salvesen.de

Video: http://www.mystica.tv/christian-salvesen-eckhart-tolle-und-das-leben-im-jetzt/

Christian Salvesen: Eckhart Tolle – Inneres Erwachen und ein Leben im Jetzt. 192 S., ISBN 978-3-89427-781-9, Aquamarin Verlag, Grafing 2017, € 14,95

Pressekontakt:

Christian Salvesen

Christian Salvesen

Münchnerstr. 21

83703 Gmund

Telefon: 08022-6630690

E-Mail: Christian.Salvesen@t-online.de

Homepage: http://www.christian-salvesen.de