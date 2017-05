Lebensfreude Festival

Glücklich am Meer - 11. bis 13. August 2017

Lübeck (HumanNews.de) - Sonne, Strand, Meer, Musik & Tanz: Das Lebensfreude-Festival verwandelt am zweiten August-Wochenende den Brügmanngarten in der Lübecker Bucht in ein Wohlfühlurlaubsparadies und lädt zum Feiern und Relaxen unter freiem Himmel ein. Das Motto: Entspannen, Genießen und Wohlfühlen. Ob Singles, Liebespaare, Familien oder Senioren: Alle sind herzlich willkommen und der Eintritt ist frei!

SOMMERPARTY UND GLÜCKSSCHULE mit 50 LIVE-ACTS, 70 AUSSTELLERN & FOODTRUCK-MEILE

Im Brügmanngarten an der Strandpromenade bieten mehr als 50 Live-Acts ein breitgefächertes Programm, das viele Glücksgefühle garantiert: Ob besinnliche Konzerte oder dynamische Rhythmen, Mitmach-Yoga am Strand, geführte Meditationen, oder Work out im Yoga Space – hier ist für Jede/n etwas dabei. Für die Kleinen gibt es ein kunterbuntes Kinderprogramm im Spielepavillon. Food Trucks mit vielen Gaumenfreuden laden zum Genießen ein. Vegan, gesund und kulinarisch. Hier kann man drei Tage lang vielfältige Bio-Spezialitäten kosten und sich gesund und glücklich schlemmen z. B. bei einem Tortelloni Salat in der DM Bio Cube, mit einem Veggi Burger vom veganen Wagen oder einem fairen Kaffee vom Coffee Bike.

musikalische Animation – zum Relaxen und mittanzen

Stimmungsvoll und sehr abwechslungsreich ist auch das Musikprogramm. Zum einen sorgen tagsüber verzaubernde Klänge für erholsame Entspannung; zum anderen lädt abends eine mitreißende Mischung aus Pop-, Rock- und Weltmusik zum Tanzen ein.

70 BOTSCHAFTER FÜR LEBENSFREUDE

Die Botschaft des Lebensfreude-Festivals: Rund 70 Aussteller informieren auf dem Marktplatz über eine nachhaltige und bewusste Lebensweise. Sie möchten die Besucher davon überzeugen, dass gute Ernährung, Bewegung, Wellness, Naturheilkunde, sowie Musik und vor allem Freude Bausteine für ein glückliches Leben sind. Das Lebensfreude Festival – Der Kurzurlaub für Körper & Seele!

Lebensfreude FESTIVAL in Travemünde

Wann: 11.-13. August 2017, Freitag: 13 - 22 Uhr,

Samstag: 11 – 22 Uhr, Sonntag: 11 - 18 Uhr

Wo: Festival-Wiese, Am Brügmanngarten 1

23570 Lübeck-Travemünde

Eintritt: frei

www.lebensfreude-festival.de

Der Veranstalter

Die „Lebensfreude Messen“ engagieren sich seit über drei Jahrzehnten für alternative Heilmethoden, Yoga, bewusste Ernährung & Nachhaltigkeit an 6 Standorten in Deutschland.

Pressekontakt:

Lebensfreude Messen UG

Christian Weers

Am Dreilingsberg 2a

23570 Lübeck-Travemünde

Telefon: 04502 -788 90 40

E-Mail: christian@LebensfreudeMessen.de

Homepage: http://www.lebensfreude-festival.de