Lebensfreude Messe Lübeck 2017 - Yoga, Gesundes, Veggi und mehr

erleben - wohlfühlen - genießen

Lübeck (HumanNews.de) – Die diesjährige Lebensfreude Messe in den media docks steht ganz im Zeichen von Entspannung, Wohlfühlen und Mitmachen. Neben zahlreichen Tipps und Produkten für ein gesundes, glückliches und nachhaltiges Leben ist Dabeisein und Ausprobieren angesagt.

Bei Yoga Satt kannst Du verschiedene Yoga- Stile entdecken. Mal zur Ruhe kommen kannst du während einer geführten Meditation oder in der Massage-Erlebniswelt.

Unbedingt genießen: Govindas veganes und für Allergiker geeignetes Catering und einem fairen Kaffee beim Coffee Bike.

Bei über 50 Ausstellern und in 60 Fachvorträgen und Erlebnisworkshops erfährst du, wie du im Alltag fitter und belastbarer wirst – für dein erfülltes Leben in Balance.

Lebensfreude Messe LÜBECK

Wann:

11. - 12. März 2017

Samstag: 10 - 19 Uhr

Sonntag: 10 - 18 Uhr

Wo:

media docks

Willy-Brandt-Allee 31

23554 Lübeck

Eintrittspreise:

Samstag + Sonntag: je 12 €/erm. 8 €

Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener: kostenfrei

Lebensfreude Messen: Glücklich in jeder Beziehung mit Yoga, Naturheilkunde, Veggi Food & Co! Wir möchten dazu beitragen, Sie glücklich zu machen. Das ist unsere Inspiration seit über 30 Jahren. Deshalb haben wir das Forum der Lebensfreude Messen für eine bewusste, gesunde, nachhaltige und glückliche Lebensweise ins Leben gerufen.

Zu finden sind die Lebensfreude Messen in Hamburg, Frankfurt a. M., Kiel und Lübeck. Im Jahr 2015 wurde das große Lebensfreude Festival in Travemünde geboren- Open Air direkt am Meer, welches nun erfolgreich jedes Jahr veranstaltet wird. Da Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, gibt es auch für jeden Bereich etwas zu entdecken.

Parallel zur Ausstellung finden Sie ein großes Seminar- und Vortragsprogramm statt wo Sie sich informieren aber auch ganz viel selbst mitmachen können. Denn nichts geht über eine gute Erfahrung. Jährlich können über 45.000 Besucher Gutes für die Gesundheit finden, vegetarisch schlemmen, einfach mal entspannen und sich rundum glücklich fühlen. Da Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, gibt es auch für jedem dieser Bereich etwas zu entdecken. Die Lebensfreude Themen sind weit gesteckt: Von gesunder Ernährung, über Yoga, Naturheilkunde und alternativen Heilmethoden, innovativen Produkte bis hin zu Entspannung, Meditation und Konzerten.

