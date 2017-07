M20-Friedensmeditation

Hamburg meditiert während des G20 Gipfels für Liebe und Frieden

Hamburg (HumanNews.de) - Die mächtigsten Staatschefs der Welt werden zum G20-Gipfel nach Hamburg kommen, darunter Donald Trump, der konsequent den Klimawandel leugnet und durch seine Amtshandlungen mehr und mehr unsere Welt und damit auch unsere Zukunft bedroht. Auch Vertreter von Russland und der Türkei kommen, Länder, in denen zunehmend die Freiheit von Menschen bedroht wird. Doch nicht nur das: Neben den G20-Teilnehmern werden auch viele – leider nicht nur friedliche – Proteste in Hamburg erwartet.

Die Buchhandlung Wrage liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum G20-Gipfel in den Messehallen. Wir alle haben den starken Wunsch verspürt, dem etwas entgegenzusetzen: die Kraft von Frieden, Liebe, Licht – und Gemeinschaft. Aus diesem Wunsch heraus wurde M20 geboren: eine kraftvolle Friedensmeditation, an der sich zahlreiche spirituelle Gruppen und Communities Hamburgs beteiligen.

Parallel zum Gipfel in den Messehallen werden wir am 7. und 8. Juli im Wrage Seminar Center zusammenkommen, um in gemeinsamer Meditation und spiritueller Praxis die Energie von Licht und Liebe zu bündeln. 20 Stunden lang (jeweils 9-19 Uhr) werden verschiedene spirituelle Lehrer, u.a. aus der Tradition des Buddhismus, des Zen, des Hinduismus, des Yoga mit den Teilnehmern stille Andachten, gemeinsames Chanten, geführte Meditationen, Friedensklänge u.v.m. praktizieren.

M20 wird unterstützt vom Tibetischen Zentrum Hamburg und der 3H-Organisation.

M20 ist kostenlos und richtet sich an jeden, der ein positives Signal zu dieser weltweit beachteten und bewegenden Konferenz aussenden möchte. Jeweils zur vollen Stunde öffnen sich die Türen. Jeder ist eingeladen, zu bleiben, so lange er möchte.

Lasst uns gemeinsam meditieren für Frieden, Freiheit und Menschenrechte!

7./8. Juli 2017 | Fr. / Sa. 9-19 Uhr

Das genaue Programm hier.

Wrage GmbH

Schlüterstraße 4

20146 Hamburg

040/41 32 97 15

wrage@wrage.de

www.wrage.de





