Tag der Offenen Tür bei „The Spirit Of Om“

die Herstellung der energetisierten Wellness-Bekleidung erleben





Sulzberg Moosbach (HumanNews.de) - Am 22. Juli 2017 von 8:00 - 20:00 Uhr erhalten Sie Einblicke in das Firmengebäude von The Spirit of OM®, erfahren auf Wunsch alles über die Herstellung der Textilien und sind natürlich dazu eingeladen nach Herzenslust zu shoppen.

Zu jedem Einkauf erhalten Sie ein kleines Frotteetuch mit eingenähten Edelsteinen als Geschenk.

Der Firmensitz von The Spirit of OM® liegt am Rottachsee, harmonisch eingebettet in die sanften Hügel des Allgäuer Voralpenlandes in Sulzberg-Moosbach. Anlässlich des 25. Jubiläums des Rottachsees veranstalten wir am Samstag den 22. Juli 2017 vom 08.00 - 21:00 Uhr einen Tag der offenen Tür - und jeder ist dazu natürlich herzlich eingeladen!

Um 11.00 Uhr und um 14:00 Uhr finden Rundgänge durch das Feng Shui Firmengebäude, das 2016 mit dem weltweit ersten Diamond-Green-Siegel ausgezeichnet wurde, statt.

Neben dem Einkaufserlebnis in toller Atmosphäre wartet am Rottachsee ein großes Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene mit Festzelt und Verpflegung auf Sie. Parkplätze stellen wir unseren Kunden gratis zur Verfügung - 5 min. Fußweg zum See.

Ort der Veranstaltung:

Raichen 1, D-87477 Sulzberg-Moosbach (Allgäu).

Fragen beantworten wir Ihnen gerne per Email unter info@spirit-of-om.de, per Telefon unter 08376 / 929 919 88 oder per Fax unter 08376 929 919 99.

Für den Fall, dass Sie Ihre Anreise zu uns mit einem netten Wochenendausflug ins Allgäu verbinden möchten, fragen Sie nach unserer Liste empfehlenswerter Unterkünfte in unserer Nähe.

Lichtvolle Kleidung - ein neues Wohlgefühl

Der Einsatzbereich von The Spirit of OM® ist sehr breit: Beruf, Schule, Freizeit, Wellness, Sport und ebenfalls bestens für Meditation, Yoga und Tai Chi. Besonders Therapeuten schätzen die positive Wirkung, weil sie bei ihrer Arbeit mit Menschen besser ihre Energie bewahren können und auch die Klienten spüren die wohltuende positive Schwingung.

Die Spirit of OM®-Bekleidung gibt es in vielen wunderschönen Modellen und Farben für Damen, Herren und Teens. Sie sind aus besten Materialien: hochwertigste handgepflückte Baumwolle, fast durchgängig bio-zertifiziert (kbA kontrolliert biologischer Anbau zertifiziert) oder in Umstellung und Bambus. Die Herstellungsprozesse sind umweltschonend, nachhaltig und schadstofffrei.

In Süd-Europa in der Ägais (Griechenland und Türkei) wächst unsere hervorragende Baumwolle und alles wird direkt vor Ort weiterverarbeitet. Höchste ethische und sozial faire Bedingungen bei der Herstellung sind uns selbstverständlich.

Pressekontakt:

The Spirit of OM

Gerd Bauer

Raichen 1

87477 Sulzberg Moosbach

Telefon: 08376 - 929 919 - 88

E-Mail: mail@spirit-of-om.de

Homepage: http://www.Spirit-of-OM.de