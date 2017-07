Universal Peace Celebration 2017 auf der Schweibenalp

Zum 14. Mal findet das Friedenstreffen statt.





Brienz/Schweibenalp (HumanNews.de) - UniPeace ist ein Friedenstreffen, in dem globales Bewusstsein und Freundschaften gestärkt werden, und man auch auf der individuellen Ebene genährt und inspiriert wird und zum Aufblühen kommt.

Menschen aus aller Welt treffen sich auf der Schweibenalp im Geiste des universellen Friedens, der sich in der inneren Arbeit, der Musik, dem Tanz, der Schönheit der Natur, in Toleranz und Offenheit füreinander ausdrückt.

Wir laden herzlich ein, mit uns die UniPeace zu feiern. Mit einem Mandala an Workshops, spiritueller Musik, gemeinsamem Tanz, Vorträgen, Ritualen, Meditationen, Stille und Gemeinschaft. Auch lernen wir von anwesenden Aktivisten und Projektleitern in Krisengebieten, die durch ihre persönlichen Erfahrungen die Notwendigkeit und Bedeutung der Friedensarbeit nahe bringen. Am Sonntagmorgen feiern wir mit einem gemeinsamen Ritual sowie interessanten, unterhaltsamen Geschichten und Fotos das 35-jährige Bestehen des Zentrums der Einheit Schweibenalp. Deine Geschichten, Erinnerungen und Anekdoten sind willkommen!

Durch das Zusammenkommen der globalen spirituellen Familie erhalten wir neue Inspirationen und schaffen gemeinsam ein positives, heilsames Feld des Friedens.

Liebe ist Leben, das an sich selbst glaubt ~Manitonquat (2017 das erste Mal an der UniPeace). Manitonquat (Medicine Story) ist ein Ältester der Wampanoag und Geschichtenerzähler. Mit seiner Frau Ellika wird er an der UniPeace sein Wissen über den Weg des Kreises teilen.

Programmauszug: (das komplette Programm hier)

Musikhöhepunkte:

Donnerstag, 24. August, 20:30 Uhr:

Elischewa Dreyfus, Paramjyoti Garita C. Stieber und Stefanie Senn präsentieren ihr neues Projekt ‚Seelenflügel‘. Was die drei Künstlerinnen verbindet ist Intuition, Professionalität und feine geistige Energiearbeit welche über Stimme, Klavier und Tanz ihren Ausdruck durch klassische Arien und freie Improvisation findet.

Freitag, 25. August, 20:30 Uhr:

Die Sufimusiker Ahura: Mohammad & Christa Eghbal und Hossein Amini entzünden mit der Mystik ihrer Sufi-Weltmusik unsere Herzen. Sie werden begleitet von der persisch-amerikanischen Tänzerin Banafsheh Sayyad, die in ihrer Arbeit Tanz, Weisheitslehren und Körperarbeit verbindet. (Hier eine Kostprobe der Musik von Ahura)

Samstag, 26. August, 20:30 Uhr:

Felix Maria Woschek: der bekannte Weltmusiker und Gründer der UniPeace nimmt uns mit in die Welt der sakralen Musik und berührt unsere Herzen mit Klängen aus seinem neuen Werk „Soul Journey“. (In „Soul Journey“ reinhören)

www.woschek.com/Album/Soul-Journey

Anmeldung hier:

http://www.schweibenalp.ch/seminarregister/?smn=848a81fe-7529-4400-8597-7b64d2e95fb3

Pressekontakt:

Verein Zentrum der Einheit Schweibenalp

Markus Fellmann

Schweibenalp

CH-3855 Brienz

Telefon: +41 33 952 2000

E-Mail: info@Schweibenalp.ch

Homepage: http://www.Schweibenalp.ch