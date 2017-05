Vital und voller Energie statt müde und schlapp

Mit der natürlichen Kraft der Heilpilze tanken Sie wieder so richtig auf



Limeshain (HumanNews.de) - Endlich ist der Frühling da! Mildere Temperaturen, länger werdende Tage und die erwachende Natur locken zu einem aktiveren Lebensstil und frischen Taten. Eigentlich, denn gerade jetzt in der Übergangszeit fühlen sich viele von uns müde und schlapp. Der Grund ist die Frühjahrsmüdigkeit. Dieses Phänomen vergeht oft von allein. Jedoch leiden immer mehr Menschen unter wiederkehrender oder sogar chronischer Abgespanntheit, Kraftlosigkeit und Erschöpfung. Die Ursachen dafür liegen auf der Hand: Die moderne Leistungsgesellschaft stellt immer höhere Anforderungen an uns. Und das in jedem Lebensalter. Die gute Nachricht: Durch die Behandlung mit Heilpilzen, einem der traditionsreichsten und bewährtesten Verfahren der Naturheilkunde, können wir unsere Leistungsfähigkeit und Vitalität effektiv und nachhaltig steigern.

Kraft und Vitalität aus der Apotheke Natur

Heilpilze – auch Vitalpilze oder medizinisch wirksame Pilze genannt – sind überaus reich an wertvollen und sehr gut bio-verfügbaren Vitalstoffen. Ein echter Powerpilz ist zum Beispiel der Cordyceps. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt er als der Pilz für Kraft, Lebensenergie, Ausdauer und Willensstärke. Studien belegen seine regulierende Wirkung auf das Immunsystem und den Hormonhaushalt. Zudem wirkt er Stresssymptomen entgegen und hat einen ausgleichenden Effekt auf die Psyche. Durch seine positive Wirkung auf die Atmungsorgane und das Herz steigert er zudem die allgemeine körperliche Ausdauer. Daher wirkt dieser Vitalpilz auch beim Sport leistungsfördernd und sorgt danach für eine schnellere Regeneration. Ein Namen gemacht hat sich der Cordyceps übrigens auch als natürliches Aphrodisiakum.

Wirksam Entgiften und Entschlacken

Heilpilze vitalisieren uns und unterstützen uns auch bei der Entgiftung. So wirkt der Reishi blutreinigend und fördert die Ausscheidung fettlöslicher Giftstoffe. Der Vitalpilz Hericium kurbelt die Entschlackung über den Verdauungstrakt an und der Cordyceps regt die Ausscheidung wasserlöslicher Toxine über die Nieren an. Sehr wohltuend ist auch der Polyporus. Er unterstützt das Lymphsystem, so dass die Ausleitung von Giftstoffen aus den Geweben in Gang kommt. Positiver Nebeneffekt: Durch die gezielte Entschlackung wird auch die Haut schöner!

Empfehlenswert: 3-Monats-Kur mit Heilpilzen

Zur allgemeinen Stärkung, zum Antiaging und zum Entschlacken hat sich eine Heilpilz-Kur über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten bewährt. Dies zeigen sowohl die Erfahrungen der naturheilkundlichen Praxis als auch die langjährigen Anwendungsbeobachtungen des MykoTroph Instituts für Ernährungs- und Pilzheilkunde.

Hinweis

Heilpilze sind als Pilzpulver in Kapseln erhältlich. Das MykoTroph Institut rät zu großer Sorgfalt bei der Auswahl. Besonderes bewährt hat sich sogenanntes "Pilzpulver vom ganzen Pilz". Nur hier sind alle wirksamen Inhaltsstoffe der Heil-, bzw. Vitalpilze enthalten. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist der Anbau und die Verarbeitung der Pilze in Deutschland in BIO-Qualität. Weitere Informationen zur Pilzheilkunde gibt es auf www.HeilenmitPilzen.de sowie telefonisch unter 06047 - 988530.

